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«صوت مصر»: نحث أهالينا بالمحافظات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

منى صلاح
12:00 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات.. تعبيرية

التصويت في الانتخابات.. تعبيرية

قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب «صوت مصر»، إنَّنا نتابع حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بجميع المحافظات.

أضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المصريين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع كي يثبتوا للعالم أنهم من يختارون بكل حرية قيادتهم السياسية، ونتواصل مع أهالينا وعائلاتنا بكل المحافظات لتوضيح أهمية المشاركة.

وتابع رئيس حزب «صوت مصر»: «مثلما فعلها أبناؤنا في الخارج بجميع دول العالم، سيقوم المصريون في الداخل باستكمال الصورة المشرفة أيضاً، وذلك على مدار أيام الاقتراع 10 و11 و12 ديسمبر الجاري».

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