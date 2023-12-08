ندوة لتشجيع السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعنوان «تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية»، تناولت أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030.

تشجيع السيدات على المشاركة في الانتخابات

وأوضحت أنه تم تنظيم الندوة في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لوحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتشجيع السيدات على ممارسة حقهن الدستوري والقانوني بالتوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن لاختيار رئيس الجمهورية، وإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يشارك في اختيار رئيسه.

وأشارت إلى أنه تم عقد الندوة بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

ندوات في مدارس الشرقية

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم عدة ندوات عن أهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، حيث تم تنظيم ندوة بمدرسة الثانوية التجارية بديرب نجم عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن تنظيم ندوة بعنوان «مصر أولاً وصوتك أمانة انزل أدلي بصوتك نحو مصر جديدة ومستقبل جديد» بمدرسة الثانوية الزراعية بديرب نجم، بالإضافة لتنظيم حملة توعية بعنوان «انزل شارك صوتك أمانة» بمدرسة علي قطيم الإعدادية المشتركة بمركز ديرب نجم، وذلك بالتعاون بين الإدارة الصحية والتعليمية بمركز ديرب نجم.