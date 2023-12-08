محافظ بورسعيد يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد التوفيقي بنطاق حي العرب، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

إيجابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتناولت خطبة الجمعة، الحديث حول أهمية الدور الإيجابي للمواطن في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يمثلهم كرئيسا للفترة القادمة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من تنمية، حيث جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «الإيجابية»، وأن من مظاهر الإيجابية المشاركة الجادة في كل ما يخدم المجتمع ويؤدي إلى بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه، مع التحلي بأقصى درجات الأمانة في تقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن، وفق ما يمليه الضمير الوطني الحٌر على كل وطني.

مسيرة الوطن الديمقراطية

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يُدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وتعكس وعي وثقافة وعظمة الدولة المصرية.