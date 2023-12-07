محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس «القابضة للمياه» تنفيذ محطات الصرف الصحي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد اليوم الخميس، رئيس الشركة القابضة، بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والوفد المرافق، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

محطات الصرف الصحي

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة الموضوعات المتعلقة بالمشروعات فضلا عن جهود إنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجهها.

استيعاب المشروعات التنموية

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المحطات لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت توسعات في مختلف المجالات السياحية والصناعية، ما استلزم الأمر توسع في شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب لتناسب هذه المشروعات.