«الداخلية» تكشف تفاصيل ركض سيدة بالشيخ زايد وادعاء اعتداء المواطنين عليها

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال.

وبالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي وحال مشاهدتها لسيدة ترتدى ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسي تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار.

وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أي تلفيّات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية، واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في أوساط معارفها لتحذيرهم منها.

وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتي يتضمن الزعم بتعدي المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفيي (زايد العام وزايد التخصصي بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلق الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفيين لم يُستدل على استقبالهما أي حالات وفقاً لما ورد بتلك المزاعم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.