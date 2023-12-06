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«الداخلية»: لقاءات مع طلبة المدارس بمحافظات الجمهورية للتوعية بخطورة المخدرات

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الداخلية - أرشيفية

الداخلية - أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتي «الإعدادية - الثانوية»، للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية في ضبط العديد من القضايا والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولقيت المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

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