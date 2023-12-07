«الداخلية»: القبض على عصابة «الضباط المزيفين» في القاهرة
كتب:
محمد بركات
02:05 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم تفاجآ بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإيقافهما، وادّعوا أنهم «رجال شرطة»، وتعدوا عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
وضبط مرتكبو الواقعة «3 عاطلين وسائق»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم «سيئ النية»، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالي) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.