مفتي الجمهورية: تغيير المنكر من اختصاص ولي الأمر والدولة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار الجمهورية، إنَّ أمر تغيير المنكر، لا يعطي أحقية لأي أحد يكون رقيبًا على الناس، ولكنه مسؤولية الدولة وولي الأمر، لافتًا إلى أنَّ المنكر الذى قصدوه العلماء يغير بوسائل التغيير المتاحة شرعًا، هو ما اتفق عليه الجميع أن هذا منكر ومعصية.

«علام»: إذا كان الأمر مختلف فيه فلا سبيل لـ الإنكار

وأضاف «علام»، خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، المُذاع على قناة «الناس»: «إذا اختلف الجميع فيما يسمى منكر، فلا يعتبر منكر، مفيش حد يختلف يقول هذا منكر وهذا ليس منكرًا، فإذا كان الأمر مختلف فيه فلا سبيل للإنكار، ولا ندخل في هذه الدائرة، لذلك كان الإمام السيوطي حكيمًا عندما استنبط من النصوص الشرعية، قاعدة وهي لا يُنكر المختلف فيه».

رسالة المفتي لمن أباحوا لأنفسهم مراقبة الناس

وتابع مفتي الديار الجمهورية: «ما دام العلماء اختلفوا فى مسألة من المسائل، يعنى بعضهم قال هذا منكر ومعصية، والآخر قال هذا ليس منكرًا، علينا أن نتوقف هنا، فمن أباحوا لأنفسهم مراقبة الناس فى كل شيء خارج إطار ولي الأمر، حتى في أمور الصلاة، يقولك أنت مش حاطط يدك اليمنى على اليسري».