«التعليم»: ولي الأمر سيوقع إقرارا بالاطلاع على لائحة الانضباط المدرسي والعقوبات

ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ ولي الأمر يجب أن يوقّع إقرارا بالاطلاع على لائحة النظام والانضباط المدرسي، مشيرا إلى أنّ اللائحة تكفل الانضباط المدرسي، وتنظيم الحقوق، وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين، بهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة.

إقرار لولي الأمر بالاطلاع علي لائحة الانضباط

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ ولي الأمر عليه الحضور إلى المدرسة، حال طلب إدارة المدرسة لتنفيذ قرارتها مثل الحضور للتوقيع على الإقرار الذي أعدته إدارة المدرسة بشأن الطالب وولي أمره، والتعاون مع المعلمين والعاملين في المدرسة، لضمان التزام الطالب بلائحة الانضباط المدرسي.

وأكدت وزارة التعليم، الالتزام بحضور ولي الأمر إلى المدرسة حال استدعائه من قبل إدارة المدرسة، وحال عدم الحضور خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الاستدعاء يتم تطبيق المعالجة التأديبية على الطالب دون الرجوع إليه وإخطاره بها.

وحصلت «الوطن» علي صورة من إقرار ولي الأمر بالاطلاع على لائحة النظام والانضباط المدرسي، والذي نص على: «أقر أنا ولي أمر التلميذ والمقيد بالصف، قمت بالإطلاع على نصوص وبنود لائحة النظام والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار 187 لسنة 2023، وأتعهد بالتزامي بجميع ما ورج فيها من أحكام، مع علمي اليقيني بأن هذه التعليمات الواردة بها سارية طول فترة تواجد التلميذ المذكور بالمدرسة.