أبو اليزيد سلامة: لابد من مراقبة النفس لا الآخرين

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان لابد أن يراقب نفسه ولا داعي أن يراقب الآخرين، وأن يهتم بكل ما يصدر عنه، لأنه سيحاسب على كل ما يخرج من لسانه.

اللسان هو ما يدخل الإنسان النار

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «اللسان هو ما يدخل الإنسان النار، فاللسان نعمة عظيمة يمكن أن يحوله الإنسان على نفسه إلى نقمة كبيرة فتدخله النار»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «وَهل يَكبُّ النَّاسَ في النَّارِعلَى وجوهِهِم، أوعلَى مناخرِهم، إلَّا حصائدُ ألسنتِهم».

وأضاف: «اللسان لازم نجعله نعمة نحافظ على الذكر وتلاوة القرآن وعبادة الله، وترك الغيبة والنميمة والافتراء على الناس، في زماننا ناس كثيرة حولت اللسان إلى نقمة».