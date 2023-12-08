عشرات الفلسطينيين في الشوارع أثناء صلاة الجمعة بعد منعهم من دخول الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول لأداء الصلاة، وفرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، حالت دون تمكن وصول المصلين لأداء الصلاة داخله، واعتدت عليهم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال الإسرائيلي

نشرت «وفا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور ومشاهد لعشرات الفلسطينيين أثناء صلاة الجمعة التاسعة في الشوارع بعد منعهم من الوصول للأقصى، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت حركة المواطنين عند أبواب البلدة القديمة للجمعة التاسعة على التوالي، ونشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة.

المسجد الأقصى المبارك

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، الذي أدوا الصلاة فيه عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للجمعة التاسعة على التوالي.

وأوضحت أن المصلين أقاموا خطبة وصلاة الجمعة في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتدت قوات الاحتلال عليهم بالضرب وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.

ونوهت إلى أن خمسة آلاف مواطن مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة التاسعة على التوالي.