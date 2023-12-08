انتهاكات جديدة بسبب عيد الحانوكا اليهودي.. ماذا يحدث في المسجد الأقصى؟

وكأن شلال الدم في قطاع غزة لا يكفي، ليعاني أول القبلتين وثاني الحرمين والمسجد الأقصى من انتهاكات للمعايير الإنسانية والأخلاقية العالمية، تضمنت مسيرات استفزازية للمستوطنين ورقص في شوارع المدينة القديمة في أول أيام عيد الحانوكا اليهودي أو ما يعرف بعيد «الأنوار» والذي يستمر لمدة 8 أيام، ما يعني استمرار المعاناة للأسبوع المقبل بأكملة.

ماذا يحدث في المسجد الأقصى؟

منذ مساء أمس الخميس بدء عيد الحانوكا أو الأنوار اليهودي، الذي يتم الاحتفال به على مدار أسبوع تقريبًا بانتصار الحشمونين على الإغريق.

فبحسب العقيدة اليهودية فإن الحشمونين خلال حربهم ضد الإغريق لجأوا إلى الهيكل المزعوم، وعندما دخلوا لم يجدوا سوى قنينة صغيرة من الزيت وشمعة، وقام الله بمعجزة، إذ بقي النور قوي لمدة 8 أيام.

وفي كل عام، يئن المسجد الأقصى خلال هذا العيد بسبب الانتهاكات التي يمارسها المستوطنين فيه، وبدأت هذا العام من خلال حصولهم على تصريح لإجراء مسيرة تبدأ من غرب القدس، مرورًا بباب العامود والحي الإسلامي، وانتهاءً بحائط البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، للمطالبة بطرد دائرة الأوقاف التابعة للأردن والتأكيد على السيطرة اليهودية الكاملة على المسجد.

أعقبها أداء طقوس تلمودية والسجود داخل حرم القبلة الأولى للمسلمين، ثم خروج المستوطنين وهم يرددون الأغاني ويرقصون في حواري المدينة الأقدس.

ماذا حدث داخل المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية؟

بدأت استعدادت المستوطنين للاحتفال بعيد الحانوكا لهذا العيد مبكرًا، منذ ما يقرب من 48 أسبوع تقريبًا «منذ بداية العام تقريبًا» إذ تم منع المصليين من الوصول إليه، وأصبح أكبر عدد يمكن أن يؤدى الصلاة بالمسجد حوالي 3500 شخص، بينما يوم الجمعة يسمح بدخول 5000 شخص، بشرط أن يكونوا من كبار السن أو تخطوا الخمسين، وهي أعداد ضئيلة للغاية مقارنة بسعة المسجد.

تبعها اقتحامات متكررة وصلت لمرتين خلال اليوم، ما عدا يومي الجمعة والسبت، كان يتم خلالها تفتيش قاصدين بيت الله الحرام بشكل مهين، حيث يتم إلصاق أجسادهم بالحائط، والذي لم يسلم منه مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني، ووصل الأمر إلى حراس المسجد الأقصى ومعاملتهم بإلقاء أوراق ثبوتيتهم أرضًا، وإهانتهم لفظيًا، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واعد ـ وحدة الرصد رئيس سلطة الاحتلال الصهيوني يقتحم #الحرم_الإبراهيمي في مدينة #الخليل، وقواته تحظر رفع أذان العصر والمغرب، وتمنع دخول المسلمين للصلاة.



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ونفذ عناصر شرطة الاحتلال غارات عشوائية على مكاتب الأوقاف الإسلامية، مع تعمد الاستفزاز، وازداد الوضع سوء بداية من السابع من أكتوبر الماضي، حيث أصبح دخول المسجد الأقصى حسب مزاج الجندي الإسرائيلي.

ماذا ينتظر المسجد الأقصى خلال الاحتفال بعيد الأنوار؟

ورغم سوء الأوضاع التي تمر بها قبلة المسلمين الأولى، إلا أن الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ، فقد نصبت بلدية الاحتلال الشمعدانات «رمز عيد الحانوكا» وأضاءت سور القدس بشعاره.

وأسوة بالسنوات الماضية، ييتوقع أن يتم اقتحام الأقصى لعدة مرات على مدار اليوم، وأداء صلواتهم وطقوسهم داخل حرم المسجد، كما سيقومون بإضاءة الشمعدان والشموع عند أبواب الأقصى وخاصة عند باب الأسباط والمغاربة، ثم سيخرجون في مجموعات وهم يغنون ويرقصون في شوارع المدينة القديمة، وتوزيع الحلويات على أبواب المسجد.

ومن المتوقع أيضا أن يتجمع اليهود داخل ساحة المسجد للاستماع إلى محاضرات دينية صباحية يتم وضع جدول لها.