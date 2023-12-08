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«الصحة الفلسطينية»: 313 شهيدا و 558 جريحا في غزة خلال الساعات الماضية

كتب:

منتصر سليمان
04:45 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 313 شخصا وإصابة 558، نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل. 

كما أكدت أن الوضع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة، وبلغت نسبة الإشغال 262%.

وأعلنت استشهاد 17487 شخصًا واصابة 46480  جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت أن الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت.

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بقلم منتصر سليمان