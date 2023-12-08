«التنسيقية» تطلق برنامجا انتخابيا لـ6 سنوات مقبلة.. وتقدمه لمرشحي الرئاسة

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستثمار في تنوعها الداخلي، بإطلاق وثيقة برنامج رئاسي عام للسنوات الستة المقبلة، يعبر عن آمال وتطلعات كافة مكونات المجتمع، ويُقدم لمرشحي الرئاسة على حد سواء.

أوضحت التنسيقية في بيان، أن ذلك يأتي انطلاقًا من كونها منصة حوارية، تمثل داخلها توجهات أيدولوجية وسياسية مختلفة، تعبر عن 26 حزبًا سياسيًا وعدد من الشباب السياسي المستقل، وهو ما أسفر عن وجود تنوع في الانتماءات لمرشحي الرئاسة الأربعة داخلها، وتضم من بين أعضائها مؤيدين ومعبرين عن الحملات الرئاسية جميعها.

تفاصيل برنامج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وشكلت التنسيقية، مجموعة عمل لصياغة البرنامج عن كل التوجهات السياسية والأيدولوجية؛ لضمان التشاركية والتوافق، وتكون فريق العمل من ممثلين عن (الأحزاب السياسية – المستقلين – التنفيذيين – أعضاء مجلس النواب – أعضاء مجلس الشيوخ)، مع مراعاة وجود تمثيل يعبر عن جميع أطياف المجتمع المصري.

والتقى فريق عمل التنسيقية بمختلف مكونات المجتمع، عبر تنظيم زيارات ولقاءات شملت 23 حزبًا سياسيًا و15 نقابة مهنية وعمالية و10 شخصيات عامة و8 هيئات قومية ودينية و6 زيارات لمناطق حدودية، ليستمع إلى مطالب وآراء وتطلعات هذه المكونات، ليتم تجميعها وصياغتها داخل وثيقة برنامجية شاملة، تتناول مختلف الملفات الوطنية في المحاور «الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».

وأعلنت التنسيقية، اليوم الجمعة، إطلاق البرنامج تحت شعار «التنمية والديمقراطية والسلام»، لما يعبر عنه من إجماع وطني يضم كافة مطالب مكونات المجتمع المختلفة.

وحرص فريق عمل صياغة الوثيقة على أن ينعكس هذا الشعار مضمون البرنامج في المحاور الثلاثة، سعيًا لأن يكون معبرًا عن تطلعات المصريين كافة نحو بناء الجمهورية الجديدة.