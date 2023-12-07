ضياء رشوان: نسعى إلى استمرار تجربة الحوار الوطني لبناء الجمهورية الجديدة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنَ الحوار الوطني كان تجربة ناجحة نسعى أن تستمر، وهناك العديد من أشكال الحوار الوطني مرت على مصر، أبرزها في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان يهدف إلى الانتقال إلى نظام اشتراكي وأسفر عن ميثاق، وكذلك في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان عكسه وهدفه إلغاء الاتحاد الاشتراكي وعمل نظام حزبي متعدد.

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني الحالي مختلف تماما عمًّا سبق في العهود الماضية، فهو لم يكن يهدف إلى هدم تنظيم وبناء آخر، قائلا: «الحوار الوطني كان رغبة صادقة وإحساس حقيقي من رئيس الجمهورية، إحساس بأنه ينقصنا شيء بدأنا في 30 يونيو ونستكمله الآن».

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: «30 يونيو كانت المرحلة الأفضل لبناء الجسور بين الجميع وتحالف 30 يونيو هو التحالف الذي أنقذ مصر وأسس الجمهورية الجديدة، ولنجاح التجربة لابد من استعادة التحالف، وإعادة صفوف تحالف 30 يونيو مرة أخرى وقبول التنوع والحرص على حالة الحوار».

وأوضح أن الحوار الوطني تم خلال عام ونصف والأهم استمرار حالة الحوار وليس قضايا الحوار، والمجتمع يشهد حالة حوار حقيقية تؤدي إلى نهوض هذا المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.