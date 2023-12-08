مصطفى خاطر يستقبل عزاء حماته بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب غدا

يستقبل الفنان مصطفى خاطر، عزاء حماته بمسجد الشرطة غدًا السبت، بعد صلاة المغرب، وذلك بقاعة «الكريم»، ومن المقرر أن يحضر عددًا كبيرًا من الأقارب والأصدقاء.

موعد ومكان عزاء حماة مصطفى خاطر

وأعلن الفنان أحمد عبد الحميد، عن موعد ومكان عزاء حماة مصطفى خاطر، كونها حماته هو الآخر، كاتبًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»:«البقاء والدوام لله- عز و جل- نتقبل خالص العزاء في حماتي الحاجة نادرة محمود حافظ غدًا السبت، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الكريم، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

مصطفى خاطر يعلن وفاة والدة زوجته

وكان مصطفي خاطر أعلن وفاة والدة زوجته، عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الاسلامي بالشيخ زايد، بعد صلاة العصر إن شاء الله، أدعوا لها بالرحمة والمغفرة».