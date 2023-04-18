مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12.. مصطفى خاطر يفقد الذاكرة

مفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، حيث تعرض يوسف - مصطفى خاطر لمحاولة قتل في أثناء دفاعه عن سهام أبو الرجال، ومحمد عبدالرحمن، حينما طلب منه أن يذهب لعيادته لتجهيز أوراقه ومتعلقاته الخاصة، لنقل العيادة.

ويتفاجأ سهام بشخص يتعدي عليه بالضرب فيستنجد بيوسف، الذي يدافع عنه فيتلقى الضربات بدلا منهن، ويدخل في حالة إغماء، ويتم نقله إلى المستشفى للخضوع للعلاج.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من من الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، تتواصل لي لي- إلهام وجدي- مع زوجها سهام في أثناء وجوده في المستشفى فتسمع صوت سيدة تضع مولودها فتتهمه بالخيانة، لا سيما أنّه لا تعلم السبب الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى، وتسأله عن المبلغ الذي دفعه وتجاوز 40 ألف جنيه.

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12ـ تعرض يوسف- لفقدان الذاكر بسبب الحادثة الذي تعرض لهان، ولم يعلم صديقه بأنه فقد الذاكرة، حيث يتصرّف على أن يحتاج لطبيب نفسي كما أبلغه الطبيب.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.