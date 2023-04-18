مسلسل كشف مستعجل الحلقة 12.. مصطفى خاطر ينفي فسخ خطبته لهنادي مهنا

أحداث شيقة تضمنتها الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، إذ واجهت «عاليا» هنادي مهنا، خطيبها يوسف، مصطفى خاطر، بحقيقة الكلام الذي قاله لها شقيقها «سهام» محمد عبد الرحمن بأنه سوف يفسخ خطوبتها، ليرد عليها يوسف بأن هذا غير صحيح وأنه لن يستغنى عنها ليتعرف كلاهما بحبه للآخر.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل حاولت والدة «سهام» هناء الشوربجي، إصلاح العلاقة بين نجلها وزوجته «لي لي» إلهام وجدي، والاعتذار لها والعودة إلى المنزل، وبالفعل تم الصلح إلا أن سهام لم يتمكن من الحديث معها بسبب ارتباطه بميعاد مهم مع يوسف اضطره أن يغادر المنزل وهو ما جعل زوجته تطلب الطلاق.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل من المسلسلات القصيرة، إذ تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل كشف مستعجل من بطولة ميمي جمال وهنادي مهنا ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.