«أرض النحل الذهبية».. مشروع يحكي للأطفال تاريخ إنتاج العسل في مصر

حبا في الأطفال وتربية النحل، قرر المهندس أحمد أبو سريع، إطلاق مشروع خاص بدراسة النحل وحياته، وطرق تربيته على مر التاريخ، وذلك لرفع وعي الأطفال وتثقيفهم.

أرض النحل الذهبية

ويقول «أبو سريع»، في تصريحات لـ«الوطن»: «تخصصت في النحل بكلية الزراعة لحبي لهذه الكائنات ونظامها الدقيق الذي يعجز الإنسان عن الوصول إليه في حياته، فكل نحلة في الخلية لها برنامج ثابت تقوم بة يومياً ولا تخالفه مطلقا مهما تغيرت، كما يتشاركون فى عملية البناء وإنتاج غذاء الملكات وهو الأغلى على الإطلاق، وتتنوع أنواع العسل طبقًا لنوع الأزهار أو الموالح أو النباتات التي تتغذى عليها».

الهدف من المشروع

ويضيف أبو سريع أقمت مشروع أرض النحل الذهبية بهدف تعريف الأطفال والكبار تاريخ النحل منذ العصر الفرعوني، وكيف كان يعيش النحل ويقيم خلاياه ما بين الأشجار وأطراف الجبال حتى وصلنا لعمل البيوت الخشبية وكيف تتم عملية تربية النحل والحصول على أنواع العسل المختلفة، وكيف يستخرج الدواء للأمراض المختلفة من النحل، ويقضي الطلبة يومًا كاملًا نعلمهم فيه كل شيء عن حياة النحل».