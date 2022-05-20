«النحالين العرب»: تربية النحل تزيد إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة 7%

أكد الدكتور فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، أهمية دور الدولة المصرية في تطوير قطاع تربية النحل وتحقيق فائدة لها علاقة بتنقيح الخلط في المحاصيل، وزيادة نسبة انتاج الاراضي الزراعية ب7% من الانتاج المحلي للأشجار المثمرة والنباتات الزهرية، لاعتماد الأزهار والنباتات البرية بنسبة 90% على الملقحات وأهمها نحل العسل، فالملقحات بتربية النحل من أهم الملقحات على وجه الأرض وهو يؤثر بالإيجاب على دخل الاقتصاد القومي ويقوم على انتعاش تربية النحل.

وأضاف بحيري في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، أنه من الضروري القيام بتطوير شامل لهذا القطاع لتحسين السلالات وانتقاء سلالة جيدة وبتأصيل سلالة مصرية، فالسلالة المصرية هي أكبر سلالة في العالم تواجه الأمراض وتكافح المرض نفسه، وجاري الآن بمشاركة الدولة استنباط وتهجين سلالات جديدة لتحسين السلالة الموجودة بما يتلاءم مع المناخ المصري والتغيرات المناخية الموجودة حاليًا.

وتابع رئيس اتحاد النحالين العرب، أن هناك خطة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وزارة الزراعة لتطوير قطاع تربية النحل، فقامت وزارة الزراعة المصرية بعمل لجنة لتطوير هذا القطاع وبمشاركة من البنك الزراعي المصري لإقراض النحالين بنسب فائدة بسيطة جدًا لتحقيق الانتعاش المطلوب، موضحًا أن البند الأول في عملية التطوير هو التدريب والتأهيل، فقسم بحوث النحل في وزارة الزراعة يستطيع القيام بالدورات التدريبية اللازمة لرفع ثقافة النحال، ورفع الوعي بالتغيرات المناخية الموجودة حاليًا والتي أثرت بالسلب على تربية نحل العسل في العالم كله.

وأوضح بحيري أن هناك مسارات جديدة للنحالة المصرية طبقًا لما تقوم به الدولة من مجهودات في التوسع الزراعي، فسيكون هناك مناطق جديدة مزروعة ومساحات خضراء جديدة مزهرة نستطيع ان نستخرج منها أنواع جديدة من العسل.

جهتان رقابيتان لضبط جودة العسل بالأسواق

وأشار رئيس اتحاد النحالين العرب إلى وجود جهتين رقابيتين على مصنعين العسل أو منتجين العسل، فهناك الهيئة القومية لسلامة الغذاء يخضع لها هذا المنتج ووزارة الصحة المصرية متمثلة في المعامل المركزية المختصة بشن حملات تفتيشية على منتجي العسل، وتقوم بتحليل نوعيات العسل واستبعاد العسل غير المطابق للمواصفات القياسية، موضحًا أن أنواع العسل المتوفرة بالمحال التجارية عليها رقابة صحية ورقابة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وهي امنة تمامًا للمستهلك.

الطريقة الوحيدة للتعرف على العسل المغشوش تكون بالمعمل

وأكد بحيري على عدم وجود طريقة للتعرف على العسل الطبيعي والعسل المغشوش غير المختبر والمعمل، وأي حديث آخر عن الكشف بينهم هو غير علمي، فبالعلم فقط نستطيع الكشف، مشيرًا إلى عدم صحة المنشورات المتداولة عن هذا الأمر على السوشيال ميديا.