«البحوث الزراعية»: مشروع تربية النحل واعد.. وتكلفة الخلية 1000 جنيه

قال الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، إنّ مشروع تربية النحل من المشروعات الواعدة، حيث لا تحتاج إلى رأس مال كبير، ولها مردود كبير على القطاع الزراعي الذي يشهد طفرة ونهضة كبيرة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «فتح الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن الرئيس السيسي فطِنَ إلى أهمية الأمن الغذائي للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة مثل المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة، حيث تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

ولفت إلى أن رأس مال الخلية الواحدة يتراوح بين 850 إلى 1000 جنيه، موضحًا أن فوائد منتجات نحل العسل لا تقتصر على قيمتها الغذائية فقط، لكنها مهمة في الناحية العلاجية أيضا، حيث تستخدم منتجات النحل في الكثير من مستحضرات التجميل ومراهم الجروح والحروق.

أهمية كبيرة في نحل العسل

وتابع رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، أن لنحل العسل أهمية كبيرة حيث يسهم في تلقيح 80% من إجمالي المحاصيل في العالم، لافتًا إلى أن الرحيق من أهم مصادر الكربوهيدرات كما أن حبوب اللقاح مصدر للبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية حيث تمنح النحل فرصة القدرة على إنتاج العسل، وبالتالي يجب أن يكون موجودا في منطقة زراعية تحتوي على نباتات مزهرة يستفيد منها النحل.

شروط نجاح مشروعات تربية النحل

وحدّد الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، أكثر من شرط لنجاح مشروع تربية النحل، منها أن يكون القائم عليه مُحبًا لتربية النحل ولديه الخبرة الكافية للتعامل معه وتفسير الظواهر المختلفة، وحسن اختيار الموقع، مشيرًا إلى أن القسم يقدم دورات تدريبية للمقبلين على إنشاء المناحل كما تشمل هذه الدورات النحّالين القدامى لصقل مهاراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات.