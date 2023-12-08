وزير الخارجية: الأحداث في غزة غير مسبوقة.. والاحتلال الإسرائيلي تسبب بوضع كارثي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تجاهل الأفق السياسي والتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مجمله والتراخي في إنشاء دولة فلسطينية، قد أدى إلى دورة من العنف والكراهية والاستقطاب، وتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف خلال ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب إيجاد حل لهذا الصراع بناء على حل الدولتين، وما يحدث الآن هو نتيجة اهتزاز مصداقية النظام العالمي وتنامي الشعور بالكيل بمكيالين للتعامل في هذا الصراع، كما أن هذه المعاناة ومواصلة قتل المدنيين الأبرياء هو أمر غير إنساني ووضع كارثي.

وأشار إلى أن الأعمال الإسرائيلية وحشية وتتسبب في وضع كارثي، حيث تنزع ملابس السجناء وتتعامل معهم بوحشية وبطريقة غير إنسانية، وهذه أحداث غير مسبوقة، ولم نكن نتوقعها، والمشكلة أنه لا يوجد إدانة كافية لهذه الأعمال والوضع غير الإنساني وهذا أمر مؤلم للغاية.