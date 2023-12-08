مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة 

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن المجموعة العربية تدعو مجلس الأمن للنهوض بواجباته ومسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطالبه في هذا السياق بوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة فورًا، وفقًا لمشروع القرار العربي المطروح لحقن الدماء.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة

وأضاف «عبدالخالق»، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك فرصة للمجلس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أكثر من 60 يومًا من اندلاع الحرب.

وتابع: «ندعو المجلس أيضًا بالتعامل الحثيث مع الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، وقد وضعت الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس، قيد نظركم مشروع قرار إنساني آخر بهدف تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين العزل عبر المعابر كلها».

المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

وواصل: «المجموعة العربية تشدد مجددًا، بأن المطالبة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح بعبور المساعدات الإنسانية ليست استرحامًا أو استعطافًا، لكنه حق أصيل من حقوق المدنيين رسخته الأطر القانونية الدولية والمبادئ المتعارف عليها لحقوق الإنسان، وواجب والتزام سياسي وقانوني وأخلاقي يقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره».