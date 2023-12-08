مندوب مصر بالأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب على غزة أطفال ونساء

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إنّ الحرب على غزة دخلت في شهرها الثالث، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني من أبرياء هذا الشعب الأبيّ الأعزل، و70% من الضحايا نساء وأطفال، وهي نسبة تكذب وبشكل فاضح الادعاء بأنها حرب على جماعة مسلحة.

حرب العقاب الجماعي لأهالي غزة

وأضاف «عبدالخالق»، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحرب للعقاب الجماعي، والإبادة الجماعية للأسف الشديد، وأدت إلى تدمير أكثر من 60% من المباني والمنشآت السكنية في القطاع، وإلحاق الضرر بأكثر من 339 منشأة تعليمية و26 مستشفى و56 منشأة صحية أخرى و20 مرفقًا خاصًا بالمياه والصرف الصحي و121 مقرًا حكوميًا، و56 سيارة إسعاف و100 مسجد.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ذاتها لم تسلم من الدمار بعدما استشهد من موظفيها ما يزيد على 130 موظفًا أمميًا، مشيدًا بشجاعة ونزاهة العديد من موظفي الأمم المتحدة سواء في الأراضي الفلسطينية أو مقر الأمم المتحدة وعلى رأسهم سكرتير الأمم المتحدة، على أدائهم لمهامهم وواجباتهم ومساعيهم الصادقة لمساعدة الشعب الفلسطيني.