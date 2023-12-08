وزير الخارجية من واشنطن: معبر رفح لم يغلق منذ بداية حرب إسرائيل على غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه لم يتم إغلاق معبر رفح إطلاقا، ولم يكن جزءا من عزل أو الرغبة في فرض نوع من الحصار على قطاع غزة، فهو دائما كان معبر للأفراد.

وأضاف خلال ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الجامعة العربية تدين الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، واستهداف المدنيين أمر غير مقبول وندعو إلى إطلاق سراح المحتجيزن فورا.

ما يحدث في غزة يتعارض مع القوانين الدولية

وأوضح أن هناك أطفالا قد سُجِنُوا وتعرضوا أيضا للقصف والقتل، والوضع في غزة والضفة الغربية يتعارض مع القوانين المحلية أو الدولية، وهذه إجراءات غير مقبولة ومن ثم هذا يسلط الضوء على المخاطر والتأثير في مصداقية المنظمات الدولية وكيفية التعامل مع هذا الصراع بطريقة غير متناسقة وبمعايير والكيل بمكيالين.

أين دور مجلس الأمن؟

وأشار إلى أن هناك فرصة لإثبات أن مجلس الأمن قادر على القيام بمسؤولياته، وللأسف إن تعذر ذلك فإن الكثيرين ينظرون إلى ذلك بأنه نوع من الموافقة الصريحة للأحداث التي تحدث في غزة.