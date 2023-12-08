انتخابات الرئاسة 2024.. الموعد الرسمي وأماكن اللجان برقم البطاقة

بدأت فترة الصمت الانتخابي اليوم 8 ديسمبر، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استعدادًا لبدء الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل على مدار ثلاثة أيام، وتوضح «الوطن» في السطور التالية الموعد الرسمي للتصويت وكيفية معرفة أماكن اللجان برقم البطاقة.

الموعد الرسمي وأماكن اللجان برقم البطاقة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الرسمي للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024، وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، من الساعة الـ9 صباحًا حتى 9 مساء.

خطوات معرفة أماكن اللجان برقم البطاقة

ويمكنك الاستعلام عن أماكن اللجان برقم البطاقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg

- اختر أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

- قم بتسجيل رقمك القومي بطرقة صحيحة.

- اضغط على استعلام وانتظر ظهور عنوان لجنتك الانتخابية.

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط العمل في اللجان الفرعية من خلال تحديد من يحق لهم دخولها بعد موافقة رئيس اللجنة، وهم مندوب المرشح، ووكيله والذين يحق لهم متابعة العملية الانتخابية، وتدوين الملاحظات في محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز.

ويسمح لمتابعي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.

كما يسمح لجميع وسائل الإعلام سواء المقروءة أوالمسموعة أوالمرئية أوالإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات تغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة على ألا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويسمح كذلك لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات دخول لجنة الانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.

يذكر أن هناك 4 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس الجمهرية في الانتخابات الرئاسية 2024، وهم عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (الرئيس الحالي)، وشهرته عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وعبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة، رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز السلم.