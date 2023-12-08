أماكن وعناوين جميع اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم.. 323 مقرا

كشف الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أماكن وعناوين جميع اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، والتي يبلغ عددها نحو 323 لجنة انتخابية موزعة على 283 مقرًا انتخابيًا، بينها 3 لجان مخصصة للوافدين «المغتربين» في 10 دوائر انتخابية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، إلى جانب 10 لجان عامة على مستوى الإقليم.

ويجرى توزيع القضاة على اللجان في محافظة الفيوم، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، إذ يجرى توزيع صناديق الاقتراع، وكشوف الناخبين، وتوزيع القضاة على كل لجنة.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

ويمكن لكل مواطن من أهالي محافظة الفيوم، معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال الضغط هنا، ثم إدخال الرقم القومي كاملًا.

لجان المغتربين في الفيوم

وأوضح «التوني» أماكن وعناوين لجان المغتربين في الفيوم والتي بلغ عددها 3 لجان كالآتي:

لجان الانتخابات في الفيوم

وأشار «التوني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى إنّ محافظة الفيوم تضم 232 لجنة انتخابية في مختلف مراكز المحافظة والتي تم توزيعها على الدوائر الانتخابية بكافة المراكز كالآتي:

21 لجنة في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول الفيوم والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 13 لجنة في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ثان الفيوم والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 48 لجنة في الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الفيوم والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 36 لجنة في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبشواي والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 80 لجنة في الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة إطسا والتي تقع في الأماكن الآتية:

28 لجنة في الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة سنورس والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 22 لجنة في الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة سنهور القبلية والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 37 لجنة في الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة طامية والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 17 لجنة في الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة يوسف الصديق والتي تقع في الأماكن الآتية:

- 21 لجنة في الدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة الشواشنة والتي تقع في الأماكن الآتية: