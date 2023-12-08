بالرقم القومي .. استعلم عن مكان لجنتك في انتخابات الرئاسة 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء استحقاق ديمقراطي جديد، فمن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 و12 ديسمبر الجاري، وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن مكان لجنتك في انتخابات الرئاسة 2024 بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن لجنتك في انتخابات الرئاسة 2024 بالرقم القومي

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات بعض الخطوات التي يمكن للناخب اتباعها للاستعلام عن مكان لجنته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالرقم القومي، كالتالي:

- الخطوة الأولي

الدخول إلى الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg

- الخطوة الثانية

الضغط على خيار الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

- الخطوة الثالثة

اختيار إدخال الرقم القومي.

- الخطوة الرابعة

الضغط على استعلام وظهورعنوان اللجنة الانتخابية.

الاستعلام عن لجنتك في انتخابات الرئاسة 2024 عن طريق الموبايل

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام المجانية على مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذلك الاستعلام عن رقم الناخب في الكشوف الانتخابية من خلال ارسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي موبايل واتباع الإجراءات، ليتم الرد بنتيجة الاستعلام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن 8000 مدرسة جرى تحديدها لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 فيها، وسيحصل الطلاب على إجازة تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية على أن تنتظم الدراسة فى باقى المدارس.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1، و2، و3 ديسمبر الماضيين، وقد أدلى الناخبون بالخارج بصوتهم فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.