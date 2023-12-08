متحدث الرئاسة الفلسطينية: نرفض التهجير ولا نريد نكبة أخرى (فيديو)

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إنّ موقف السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية واضح تمامًا، وهو وقف الحرب أولًا، مشيرًا إلى أنه دون وقف الحرب تحدث الكثير من المشكلات.

متحدث الرئاسة الفلسطينية: يجب وقف العدوان فورًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة «CBC»: «للأسف ما زالت الإدارة الأمريكية تقول إن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، ونحن نقول إن وقف العدوان فورًا يجب أن يتم قبل أى شىء آخر، لأن دون ذلك ستبقى الأمور فى مهب الرياح، الأمر الآخر يجب سرعة إدخال المواد التموينية إلى قطاع غزة».

وتابع: «عندما تنتهي كل هذه القضايا، يجب أن نتقدم على موضوع أهم وأكثر استراتيجيًا، مع عقد مؤتمر دولي، يقوم على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإقامة دول في غزة والضفة والقدس الشرقية عاصمتها، دون ذلك لن يتحقق شيء في الشرق الأوسط سوى المزيد من الحروب، والمشاكل، لا نريد تهجيرًا من غزة، سواء داخلها أو خارجها، ولا نريد نكبة أخرى، ولا نسمح بذلك، والعالم كله يقف معنا وعلى رأسه مصر والأردن».

وأكمل: «نحن مصرون على أن الولايات المتحدة تخرج تحيزها الكامل لصالح إسرائيل، وأن تجبرها على وقف العدوان، وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني، حتى لا تتكرر نكبة عام 1948».