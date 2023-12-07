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وفد سوداني يشكر الرئيس السيسي لدعمه الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:44 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

وجه وفد صوفي سوداني من مشايخ وقبائل السودان الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على جهوده الحثيثة ودعمه لإقرار السلام بمنطقة الشرق الأوسط، والمساعي الدولية لحل وتسوية النزاعات في المنطقة عامة وخاصة دولة السودان، جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى لهم منذ قليل.

وفد سوداني يوجه الشكر للرئيس السيسي

وجه الوفد الشكر للدولة المصرية على جهودها لاستقبال الشعب السودانى واحتضانهم فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدا أن مسافة السكة التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم الأشقاء العرب قولا وفعلا وعلى أرض الواقع، وهذا ينم عن قائد عظيم نهنئ الشعب المصرى على وجوده على رأس القيادة السياسية، مطالبين رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى بإرسال تلك الرسالة إلى الرئيس. 

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية على ترحيبه بالوفد السودانى ومرحبا بهم داعيا المولى عز وجل أن تنتهى النزاعات والحروب وأن تعود السودان أمنة مطمئنة.

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