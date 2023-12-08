الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد طرق الاستعلام عن لجان الوافدين

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق الاستعلام عن لجان الوافدين، بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حرصاً على تيسير العملية الانتخابية لمختلف فئات المجتمع.

الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مهمة

ولمعرفة لجنة الوافدين الانتخابية، يمكن للناخب الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار المحافظة التي يُقيم بها، ثم تظهر له قائمة بجميع اللجان الانتخابية المتاحة له التصويت فيها في هذه المحافظة.

كما سهلّت الهيئة الوطنية للانتخابية هذه العملية بشكل أبسط، حيث أتاحت أيضا على نفس الموقع الإلكتروني، إمكانية تحديد المنطقة بالتفصيل التي يُقيم فيها الناخب، ومن ثم تظهر له جميع اللجان الانتخابية المتاحة له التصويت فيها في هذه المنطقة أو الأقرب له.

توفير المناخ المناسب للناخبين

وفي سياق متصل، تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابى الذى سيبدأ الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر حيث يدلى أبناء محافظة الجيزة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بإجمالى أصوات فوق الـ 6 ملايين صوت.

ووجه أشرف سلومة، بضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت وكذلك توفير سبل الراحة للسادة المستشارين ونظافة المكان والحمامات، كما وجه بضرورة إزالة أى وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحى.