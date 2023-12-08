رابط الاستعلام عن لجان الوافدين بالمحافظات.. خدمة جديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين

يجب على الوافدين الدخول أولا للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

يقوم الوافد بالدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين .

يختار الوافد المحافظة التابع لها .

يظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليها .

يشار الي ان الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالتنسيق مع الجهات المعنية عدد من اللجان لتصويت الوافدين منها محطة مصر بورسعيد بني سويف.

الهيئة انتهت من كافة تجهيزات الانتخابات

وانتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.