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إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة صحبة الإعلامية هالة سرحان (صور)

كتب:

ياسمين محمود
11:35 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الهام وهالة

الهام وهالة

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صورا لها صحبة الإعلامية هالة سرحان اثناء ادائهم مناسك العمرة.

ونشرت إلهام شاهين الصور معلقة: أجمل ختام لرحلتنا في السعودية، أنا وصديقتى الغاليه د. هاله سرحان.

إلهام شاهين تهنئ عادل إمام بإطلاق اسمه على كوبري

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، الزعيم عادل إمام، بعد اطلاق اسمه على كوبري بتقاطع طريق صلاح سالم، أمام دار المركبات.

وكتبت إلهام شاهين قائلة: «مبروك علينا إطلاق اسم النجم الكبير والصديق الغالي عادل إمام على كوبري جديد لتخليد اسمه.. عادل إمام رمز وطني وفني كبير، تربع على عرش النجومية سنين طويلة في كل مراحل عمره.. وأسعدنا بفنه في المسرح والسينما والتليفزيون.. تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن.. شكرا للدولة المصرية.. تحيا مصر».

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