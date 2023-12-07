إلهام شاهين: إطلاق اسم عادل إمام على كوبري جديد تكريم لكل أهل الفن

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة بعد إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على كوبري جديد فى منطقة صلاح سالم، مشيرة إلى أن هذا القرار سيخلد اسمه طوال الحياة.

إلهام شاهين: عادل إمام فى قلوب كل محبيه

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عادل إمام حبيب الملايين في كل مكان بالوطن العربي، ويستحق أن يخلد اسمه طوال الحياة، واختيار رائع من الدولة، مؤكدة أن الزعيم مخلّد فى قلوب كل محبيه.

وأضافت أن عادل إمام رمز وطني وفني كبير، ونشكر الدولة على تخليد اسمه، وتكريمه هو تكريم لكل أهل الفن.

إلهام شاهين تشيد بإطلاق اسم عادل إمام على كوبري جديد

الفنانة إلهام شاهين هنأت الزعيم عادل إمام بعد القرار، ونشرت مجموعة من الصور تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت: «مبروك علينا إطلاق اسم النجم الكبير والصديق الغالي عادل إمام على كوبري جديد لتخليد اسمه.. عادل إمام رمز وطني وفني كبير، تربع على عرش النجومية سنين طويلة فى كل مراحل عمره.. وأسعدنا بفنه في المسرح والسينما والتليفزيون.. تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن، شكرا للدولة المصرية.. تحيا مصر».