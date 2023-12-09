فلسطين والأمم المتحدة.. قرارات لم تستطع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات منذ عام 1947 قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بسنة واحدة حيث ظهرت القرارات التي لم تكن إلا مجرد حبر على ورق ولم يتم تطبيقها.

قرار تقسيم فلسطين

وبحسب موقع الأمم المتحدة، صدر أول قرار عام 1947 برقم 181 الصادر والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى 3 كيانات وهي دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة تحت وصاية دولية وهي منطقة القدس.

قرار حق العودة

أما في عام 1948 صدر القرار رقم 194 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفي عام 1974صدر قرار رقم 3236 الخاص بالشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة وتقرير مصيره دون تدخل خارجي، وفي عام 1977 صدر قرار (32/ 40 ب) والذي عد يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

رفض قرار ضم إسرائيل للقدس

وفي عام 1980 كان قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي تم في عام 1980 والذي فيه رفض قرار إسرائيل بضم القدس، وفي عام 2002 ذكرت الأمم المتحدة كلمة دولة فلسطين لأول مرة في قرار لمجلس الأمن الدولي وكان رقمه 1397، وفي عام 2004 قضت محكمة العدل الدولية بقرار استشاري غير ملزم يدين بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري، وفي عام 2011 صدر القرار الذي كان عبارة عن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو).

أكثر قرار كان في صالح فلسطين

وكان أخر قرار هو الأكثر قرار في صالح فلسطين وصدر عام 2012 برقم 67/19 لمنح فلسطين مركز دولة غير عضوة في الأمم المتحدة، ولكن كل هذه القرارات لم تساعد الدولة الفلسطينية من الانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.