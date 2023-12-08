نادي جزيرة الورد بالمنصورة يجهز قافلة إنسانية لدعم فلسطين.. 50 طن مساعدات غذائية

أعلن نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من أجل فلسطين ودعما لغزة اليوم الجمعة، وجاءت القافلة محملة بالعديد من المساعدات من ضمنها بـ50 طنا مساعدات غذائية و4 آلاف بطانية.

قافلة مساعدات لدعم فلسطين بالدقهلية

وأوضح نادي جزيرة الورد التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أنه جرى إطلاق قافلة مساعدات إنسانية جسور الخير لدعم قطاع غزة، من خلال التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر المصري وجاءت القافلة كالتالي:

- 50 طنا من المساعدات الغذائية والملابس الشتوية

- 4000 بطانية.

- كراسي متحركة للمصابين.

- مساعدات مادية 750 ألف جنيه تبرعات نقدية.

وأشار النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، إلى أن القافلة هي الأولى التي يطلقها النادي وتضم 3 حاويات كبيرة، وعمل على تجهيزها شباب وعمال النادي، بالاشتراك مع شباب الهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن القافلة جرى تجهيزها على مدار 10 أيام متتالية، بعد أن تم جمع التبرعات من أعضاء النادي بالآتي:

- المستلزمات المطلوبة والكراسي المتحركة

- الملابس والبطاطين والمواد الغذائية وكراتين المياه.

- التبرعات النقدية.

وأشار النائب طارق عبدالهادي ، إلى أن نادي جزيرة الورد مؤسسة وطنية كبيرة دائما تظهر قوته في وقت الأزمات، وتعمل على جمع المساعدات، ورفع الوعي بقضية فلسطين، وضرورة التصدي لأي حديث عن التهجير والتوطين ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن تسمح مصر قيادة وشعبًا بتجاوزه.

وأكد أن النادي يعمل على التجهيز القوافل الأخرى خلال الأسبوعين المقبلين، بعد التأكد من المستلزمات الضرورية والعاجلة في الفترة الحالية.