75 عاما فلسطين «بلا حقوق إنسان».. الشعب يتعرض لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم العالمي (ملف خاص)

30 بنداً لميثاق حقوق الإنسان الدولى تمثل وثيقة حقوقية دولية تبنتها الأمم المتحدة تم وضعها داخل أروقة قصر «شايو» بعاصمة النور باريس 10 ديسمبر 1948، عمت مشاعر الارتياح، حيث تسود مبادئ الإنسانية بتطبيق ميثاق يلزم جميع الحكومات بحق المواطنين بالحياة والأمان والتعليم والزواج والعلاج وحتى المساواة بين الرجل والمرأة.

البنود الـ30 لميثاق حقوق الإنسان رسمت مستقبلاً مثالياً للإنسان ما بعد توقيع الميثاق، فالحقوق وكرامة الإنسان محفوظة، دون النظر إلى عرق أو جنس أو لغة أو دين، وهو ما يستوجب الاحتفال به كل عام، واحتفالاً خاصاً جداً هذا العام بمرور 75 عاماً، غير أن أصواتاً أخرى من المتوقع أن تعلو على أصوات الاحتفال هذا العالم، وهى أصوات قصف الطيران الإسرائيلى لقطاع غزة ومناطق من جنوب لبنان، لتستقبل الصواريخ صدور الأطفال وبطون الحوامل ولِحى الشيوخ، قبل أن تهدم عليهم المنازل والمستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس، والناجون منهم سيجرى لهم عمليات بالخل لعدم وجود مطهر، ويكون الدعاء وقراءة القرآن بديلاً للتخدير والعطش والمياه الملوثة ومياه البحر بديلاً للمياه النظيفة، وأوراق الأشجار بديلاً للطعام، والإبادة الجماعية بديلاً للحق بالزواج والنسل وبرودة الأطراف بديلاً لدفء الأغطية، لم يتوقع أكثر المتشائمين أنه وبعد 75 عاماً من الميثاق أن تمارس هذه الوحشية ضد المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وتعيدهم للحياة البدائية قبل قرون عديدة مضت.