«تعرض مرة واحدة».. واتساب يعلن ميزة غير مسبوقة للرسائل الصوتية لزيادة الخصوصية

ميزة غير مسبوقة، أعلن عنها تطبيق واتساب خلال الساعات الماضية، في ظل سياسته لزيادة خصوصية المستخدمين، إذ يسعى لتطوير الخدمات التي تعمل لصالحها، ولكن هذه المرة في أمر يخص الرسائل الصوتية.

إذا كنت تعمل في وظيفة حساسة، أو تملك أسرارا تخشى من إفشائها مستقبلا، فإن واتساب كشف عن تفاصيل أحدث ميزاته، والتي تمكن المستخدمون عن طريقها من إرسال رسائل صوتية تختفي تلقائيًا بعد الاستماع إليها.

ما هي الميزة الجديدة التي أعلن عنها تطبيق واتساب؟

على الرغم من أن ميزة «عرض المرة الواحدة» مطبقة للصور ومقاطع الفيديو منذ عام 2021، إلا أن منصة واتساب تعمل في الوقت الراهن على توسيع هذه الوظيفة التي تركز على الخصوصية لتشمل الرسائل الصوتية، بحيث لا يمكن إعادة توجيهها أو حفظها أو تمييزها بنجمة.

ومن الناحية العملية، يعني هذا زيادة الخصوصية للرسائل الصوتية الحساسة، ما يوفر للمستخدمين مزيدا من الطمأنينة عند مشاركة المعلومات، ومنها على سبيل المثال تفاصيل بطاقة الائتمان.

عرض مرة واحدة.. واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة

في المقابل ستجعل هذه الخاصية مسار الرسائل الصوتية التي يمكن إن تدين الشخص ستتوقف عن الوجود، بمجرد أن يتم تطبيق الأمر في كافة الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وكشف واتساب، أن مستلم الرسالة، لن يتمكن من فتحها إذا مر عليها أكثر من 14 يومًا، بعدها تنتهي صلاحية الرسالة وتختفي من الدردشة.

لمزيد من الأمان، ذكر واتساب أنه يمكن استعادة الوسائط والرسائل الصوتية غير المفتوحة «عرض مرة واحدة» من خلال النسخ الاحتياطية.