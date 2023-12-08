مستشار الرئيس الفلسطيني: يجب وقف العدوان على غزة قبل أي مفاوضات

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولويتنا التي نتحدث عنها دائما، ويتحدث عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكل القيادة الفلسطينية، هي وقف العدوان وقفًا شاملًا وكاملًا، قبل الخوض في أي أمور أخرى، لأننا ندرك أنه لا معنى للحديث في أي موضوع، قبل وقف العدوان، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

«الهباش»: الحديث عن خطط مستقبلية ليس أوانه ولا مجاله

وأضاف «الهباش» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن خطط مستقبلية ليس أوانه ولا مجاله، فكل تركيز القيادة الفلسطينية على وقف العدوان، وهو ما نعمل عليه، وعلى استعداد لدفع أي ثمن يضمن حماية الشعب الفلسطيني، لأن هذه هي المسؤولية الأولى والأهم لأي قيادة، فالقيادة التي لا تحمي شعبها لا تستحق أن تكون على رأسه.

«الهباش»: نشك في أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ القرار الصحيح

وتابع إننا نشك في أن يتمكن مجلس الأمن، من اتخاذ القرار الصحيح، خلال الاجتماع الذي سيعقده اليوم، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تصارع في اتخاذ حق الفيتو، ضد أي قرار يدين إسرائيل، ولكن نتمنى أن تفاجئنا ولا تفعل ذلك، وتنحاز هذه المرة إلى جانب العدل والسلام الدوليين، أو يتخذ مجلس الأمن القرار دون الاعتماد على حق الفيتو.

ولفت أن الاحتلال لا يريد قتل حماس كما يدعي، بل الشعب الفلسطيني، إذ تشن إسرائيل حرب مسعورة قبل السابع من أكتوبر، وتحاول خلق ذريعة تسوق بها عدوانها، فهدفها الأساسي تصفية القضية الفلسطينية، والخروج من قطاع غزة والذهاب إلى سيناء، وهو ما يسعى إليه نتنياهو، وإسرائيل تجعل كل مكان في غزة غير آمن.