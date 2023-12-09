مندوب أمريكا بمجلس الأمن يعبث بهاتفه أثناء حديث نظيره الفلسطيني عن جرائم إسرائيل؟ (فيديو)

أثناء حديث رياض منصور، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، عن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، أظهرت الكاميرات، ردة فعل المندوب الأمريكي، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المندوب الأمريكي خلال جلسة مجلس الأمن وهو يمسك هاتفه وينظر إليه، بينما لا يبالي بكلمة المندوب الفلسطيني عن المجازر التي تُرتكب في غزة، وعلق العديد على ردة فعل المندوب الأمريكي بأن الفلسطينيين في غزة «لا قيمة لهم»، بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

أمريكا تستخدم حق الفيتو

وصوّت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو، وعارضت قرار وقف إطلاق النار.

أمريكا تستخدم حق الفيتو

وقال نائب المندوبة الأمريكية في المجلس روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار، لأن القرار لم يذكر الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، بحسب «CNN».

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قال خلال جلسة مجلس الأمن، إن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق قبل القضاء على الفصائل الفلسطينية.