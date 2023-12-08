مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: العار لمن يرفض وقف إطلاق النار في غزة

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، إن الاحتلال الإسرائيلي يطالب المدنيين بالتوجه إلي جنوب غزة ويقصف ويقتل الجميع هناك.

مناطق وهمية

أضاف رياض منصور: «هي الآن تقول لكم إنها تنشئ مناطق آمنة وهمية، في الوقت الذي تستمر فيه في قتل الناس في كل مكان، ستشرح لكم إسرائيل أن كامل غزة هدف عسكري، وان كل شخص في غزة يمكن أن يقتل، كإرهابيين أو دروع بشرية، إنهم يتلاعبون بكم، وهم يستخفون بعقولكم وعليكم أن تستفيقوا وتروا الحقيقة كما هي».

وتابع: «منذ شهرين من نزع الطابع الإنساني ومن الأكاذيب ومن المجازر لم تكن كافية لكي تفهموا مخطط إسرائيل، ما الذي يلزم لتفهموه؟، بغض النظر عن حسن نواياكم، وبعض النظر عن صدق جهودكم، إنها لحظة الحقيقة، كما قال الأمين العام».

وأكمل: «العار ليس على الذين ينادون بوقف لإطلاق النار في وجه هذه الفظائع، العار على الذين يرفضون الاستجابة لوقف إطلاق النار، فهدف إسرائيل واضح، وهو يتمثل بإجبار الشعب الفلسطيني على المغادرة بغض النظر عما إذا كان البعض يقول إن ذلك لن يحدث».

واستكمل: «قلنا لكم إنهم سيجعلون الحياة مستحيلة للجميع في غزة، وإنهم سيهجرون الشعب، وإنهم سيدفعونهم جنوبا وسوف يقتلونهم في خلال ذلك، وإنهم في نهاية المطاف سيشنون هجومَا شاملًا على الجنوب لطردهم خارجه، وعندما بينت الوقائع أننا كنا محقين لا يمكن لأحد أن يستمر بالقول إنه يمكن السماح بهذه الحرب أن تستمر، ولكنهم يعترضون في الوقت نفسه على أهدافها الحقيقية».

محاولة إنهاء الشعب الفلسطيني كأمة وتقويض قضية فلسطين

وقال: «هذه الحرب جزء من محاولة إنهاء الشعب الفلسطيني كأمة وتقويض قضية فلسطين، إن الشخص الذي يقود هذا الاعتداء سيضحي بالشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي لحماية مستقبله السياسي، وهو العدو الأول لحل الدولتين، كرس حياته للقضاء على الشعب الفلسطيني والقضاء على السلام، وكان يسعى لفرصة لوضع حد نهائي للطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني».