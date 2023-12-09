هجوم على السفارة الأمريكية وإغلاق مطار أربيل.. ماذا يحدث في العراق؟

يزداد التوتر في العراق بعد هجوم شنته فصائل مسلحة على السفارة الأمريكية في بغداد، ومع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أُعلن تعليق الرحلات الجوية في إقليم كردستان وإغلاق مطار أربيل، بحسب ما نشرته القاهرة الإخبارية، فماذا يحدث في العراق؟

وبحسب ما نشرته شبكة «رووداو» الكردستانية، تم الإعلان عن سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، وانفجرت طائرة خامسة.

مصدر التهديدات مجهولة حتى الآن

الطائرات سقطت بالقرب من تجمع «سي بيران» السكني في أربيل، وذلك على بُعد أقل من 500 متر فقط من التجمع السكني، وقال السكان إنهم شعروا بانفجار قوي، وتحطمت أبواب ونوافذ منازلهم، ولم يُعلن عن مصدر التهديدات حتى الآن.

وكانت السفارة الأمريكية صباح أمس الجمعة، تعرضت لهجوم من الفصائل المسلحة، وبحسب مسؤول في الجيش الأمريكي، أكد لـ«رويترز»، أن 7 قذائف من نوع «مورتر» سقطت على مُجمع السفارة الأمريكية فى بغداد.

الولايات المتحدة تدين الهجوم على السفارة الأمريكية

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، ودعت إلى تقديم مرتكبي الهجوم على السفارة إلى العدالة، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وتوعدت الفصائل المسلحة في العراق، باستهداف مقرات القوات والبعثات الأمريكية في العراق، وذلك كنوع من الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمساعدات المستمرة التي تقدمها واشنطن إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.