وزيرة البيئة: أنفقنا 7 مليارات جنيه لبناء بنية تحتية للمخلفات الصلبة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّ الحكومة أنشأت بنية تحتية للمخلفات الصلبة البلدية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين منظومة المخلفات الصلبة في مصر.

العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا يحتذى به

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ هذه البنية التحتية تمثلت في محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية بعدد من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.

وتابعت أنَّ «التعاون مع شركة بيئة بدء بمنظومة للجمع والنقل بعقد مع شركة العاصمة الإدارية، واليوم نشهد توسيع نطاق المشروع ليتخطى عمليات جمع ونقل المخلفات إلى كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية».

مصر تسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية

وأكّدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، ومن أهم الخطوات لتحقيق ذلك هو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.