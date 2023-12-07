وزير البيئة الأسترالي يرحب بالمشاركة في قطاع التعدين الأخضر بمصر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع نظيره الأسترالي ريس ويتبي، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين والتدريب.

تحديات تواجه التعدين

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع التعدين، منها التعدين الحرفي وسبل التعامل معه، بالإضافة إلى مناقشة ⁠ التعاون في مجال خفض الانبعاث في مختلف أنشطة التعدين، من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه يوجد ⁠مركز تميز في مجال شبكات الطاقة الصغيرة في أستراليا، ووجود صندوق للتكنولوجيات الخضراء لدعم التوسع في استخدام التكنولوجيات المستدامة والصديقة للبيئة، وأبدى ترحيبه ببحث إمكانية توفير التمويل اللازم من خلال الصندوق لمشروعات خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري.