العدوان على غزة.. كارثة تهدد البيئة

جمعت «إدانة الحرب على غزة» نشطاء البيئة المصريين ونظراءهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغيرها من أنحاء العالم، الذين اعتبروا ما حدث بمثابة «كارثة بيئية مروعة»، «وتدمير فظيع للحياة والبيئة»، مشيرين إلى أن الكميات الضخمة من المتفجرات التى تم إلقاؤها على قطاع غزة، سيكون لها تأثير كبير على الهواء، والتربة، والبحر، ومياه الآبار، وتدمير الأشجار والكائنات الحية هناك.

ففى الوقت الذى كان أعضاء «حزب الخضر المصرى» يدينون الممارسات الإسرائيلية تلك ويناشدون المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة، التدخل فوراً من أجل «إيقاف تلك الحرب التى أتت على الأخضر واليابس» فى القطاع المحاصر، جاء الرد سريعاً من أعضاء «الخضر الأمريكى»، على سبيل المثال.

وأشاروا إلى أنهم «على دراية بالتدمير الفظيع للحياة والبيئة الذى يحدث فى غزة، وقلقون جداً من أن حكومة الولايات المتحدة تقدم الدعم لقوات الاحتلال»، كما أنهم شاركوا فى مظاهرة فى واشنطن من أجل فلسطين، ودعوا أعضاءهم للاتصال بممثليهم فى الكونجرس وبإدارة بايدن للدعوة لوقف فورى لإطلاق النار، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه خبراء بيئة أن إسرائيل ألقت 12 طناً على الأقل من المتفجرات على غزة، أى ما يساوى ثلثى قنبلة نووية عيارية زنة 20 طناً، مشيرين إلى الآثار البيئية والصحية الكارثية لهذه المتفجرات وعلى رأسها الفسفور الأبيض الذى تحرم الاتفاقيات الدولية استخدامه ضد المدنيين أو بالقرب منهم.