وزيرة البيئة: المخلفات الصلبة أحد أسباب الاحتباس الحراري

ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ المخلفات تعد أحد الأسباب المؤدية إلى الاحتباس الحراري نتيجة صعود غاز الميثان منها وانبعاثاتها تفوق انبعاثات قطاع الصناعة، إذ يعد مجال المخلفات فرصة جيدة لتنفيذ اتفاق باريس لخفض الانبعاثات، وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، وكذلك تجهيز الاستراتيجية الخاصة بالحكومة المصرية، فيما يخص تغير المناخ مُعربةً عن تمنياتها بتكرر مثل هذا المشروع بأماكن أخرى بمصر.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى المبادرة العالمية التي للتخلص من المخلفات التي تمّ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP28 مع الجانب الإماراتي، وإلى مبادرة 50% مخلفات بحلول عام 2050 التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27 للتخلص من 50% من المخلفات الصلبة البلدية بإفريقيا بحلول عام 2050.

ولفتت إلى أنَّه تمّ الإعلان بالأمس عن المواءمة بين المبادرة العالمية لـCOP28 مع المبادرة الخاصة بأفريقيا، مؤكّدة أهمية التعاون والتكاتف بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة كل التحديات التي تواجه الكوكب.

تجدر الإشارة إلى أنَّ شركة بيئة الإماراتية هي الشركة المتعاقد معها من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتنفيذ عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة ذكية وباستخدام أحدث المعدات.