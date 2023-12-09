حسام موافي يوضح أسباب تخزين المياه في الجسم.. السر في «الألبومين»

احتباس أو تخزين المياه في الجسم، هو حالة يتجمع فيها الماء في الجسم، ويعرف أيضا باسم الوذمة، ويحدث عندما لا تتم إزالة سائل «اللمف» من الأنسجة، وفق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في تصريحات تلفزيونية.

علاقة احتباس المياه في الجسم بالألبومين

خطر كبير تسببه مشكلة تخزين المياه في جسم الإنسان واحتباس البول، لذلك لا يجب تجاهل مسألة احتباس المياه في الجسم وفق «موافي»: «أوعوا تستهونوا، مش لازم تسكتوا لأن دي مشكلة خطيرة وليها عدة أسباب، ممكن نكون مشكلة في الكبد أو الكلى، فلازم تروحوا للدكتور فورا».

كتلة الجسم تتغير باستمرار نتيجة احتباس أو تخزين المياه في جسم الإنسان، وفق أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: «لتر المياه في الجسم يعادل 1 كيلو جرام، التشخيص مش سهل، والقضية مش بس مدرات البول، لكن مادة الألبومين في الدم لو نقصت الجسم بينتج عنها تخزين المياه، علشان كدة لازم تفحصوا نفسكم».

نقص الألبومين في الدم، ينتج عنها انخفاض في مستويات الألبومين الموجود في الجسم عن الطبيعي أيضا، وهو ما يشكل خطرا على الإنسان، وقد يؤدي إلى إصابة خلايا الكبد: «هتقل في قدرتها على إنتاج الألبومين، ودا بيضر البروتينات الموجودة في الجسم، في مشكلة في دخول البروتينات في الدم، بتنزل مع البراز ومش بيستفيد منها الجسم، نقص الألبومين يبقي بسبب الكبد، بفقد الألبومين، يبقى الكلى تعبانة، مش بمتص الألبومين يبقى الكلى تعبانة، فضلا عن هبوط الجهة اليمنى بالقلب».

أسباب احتباس أو تخزين المياه في الجسم

الدكتور صبري الغنام، استشار الجهاز الهضمي، نصح المواطنين عبر «الوطن»، بضرورة التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة حال تخزين المياه في الجسم، موضحا أسباب احتباس أو تخزين المياه في الجسم، وطرق العلاج، وهي كالتالي:

- الطقس الحار الطقس الحار يجعل كفاءة الجسم أقل في إزالة السوائل من الأنسجة.

- سوء التغذية

نقص البروتين أو فيتامين ب 1 قد يؤدي لاحتباس السوائل.

- الحملالهرمونات تحفز الجسم على الاحتفاظ بالسوائل الزائدة، ما يسبب تخزين المياه في الجسم.

- الوقوف طويلا

الوقوف طويلا يسمح بتجمع السوائل في أنسجة أسفل الساق.

- بعض الأدوية

أدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، تسبب تخزين المياه في الجسم.

طرق علاج تخزين المياه في الجسم

نصائح مهمة، وجهها «غنام»، للمساعدة في علاج احتباس أو تخزين المياه في الجسم، أهممها شرب المياه كثيرًا، والتقليل من المشروبات المدرة للبول، تقليل كمية الملح في الطعام، التأكد من عدم نقص فيتامينات ب 5، ب 6، د، فضلًا عن ممارسة الرياضة بانتظام، ارتداء الجوارب الضاغطة، فضلا إجراء الفحوصات الطبية التي يحددها الطبيب المختص.