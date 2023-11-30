مرض مزعج يسببه داء السكري و«ملوش علاج».. ماذا قال عنه حسام موافي؟

مضاعفات عديدة يسببها السكري لمرضاه، منها الإصابة باعتلال الأعصاب، إذ تتضرر الأوعية الدموية الدقيقة لدى البعض، نتيجة مرض السكري بما فيها الأوعية الدموية الصغيرة، التي تغذي تلك الأعصاب، ما يجعلها تؤثرعلى جميع الأعصاب الطرفية، مثل ألياف الألم والخلايا العصبية الحركية والأعصاب اللا إرادية.

مرض اعتلال الأعصاب الطرفية

تلك الحالة تحدث عنها الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في تصريحات تليفزيونية، موضحا أن هناك مشكلة صحية خطيرة تهدد مرضى السكري، وهي «اعتلال الأعصاب الطرفية».

يتسبب ارتفاع سكر الدم في التهاب وتلف الألياف العصبية، ما يؤدي إلى الإصابة باعتلال الأعصاب الطرفية، وفقا لما ذكرته أستاذ طب الحالات الحرجة، مشيرا إلى عدم وجود علاج نهائي لاعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن السكري، كما أن هناك عديد من الأعراض التحذيرية التي تدل على الإصابة به، منها تنميل القدمين واليدين خلال ساعات النوم.

أعراض اعتلال الأعصاب الطرفية

حالات عديدة تكون مرتبطة بالإصابة بمرض اعتلال الأعصاب السكري، منها حدوث شلل العصب الثالث، وأيضا اعتلال العصب الأحادي، والضمور العضلي السكري، بالإضافة إلى اعتلال الأعصاب المتعددة المؤلم وكذلك اعتلال الأعصاب اللا إرادية واعتلال الأعصاب الباطنية والصدرية، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

ومرض الاعتلال العصبي السكري من المضاعفات الخطيرة لداء السكري، حيث قد يُصيب نحو 50% من الأشخاص المصابين بالسكري، وقد يستطيع الشخص الوقاية من مرض الاعتلال العصبي السكري أو إبطاء تقدُّمه من خلال التحكم في مستوى سكر الدم بانتظام، وأيضا اتباع نمط حياة صحي.

ويجب على مرضى السكري، بدء إجراء فحص الاعتلال العصبي السكري، فور تشخيصهم بداء السكري من النوع الثاني، وفقا لما ذكرته المنظمة الأمريكية لمرض السكري، وفي حال تشخيص المريض بداء السكري من النوع الأول، يفضل أيضا إجراء فحص الاعتلال العصبي السكري، بعد 5 سنوات من التشخيص.