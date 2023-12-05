حسام موافي يكشف عن فعل خاطئ يتسبب في 50% من إصابات الفشل الكلوي

حذَّر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول الأدوية بدون روشتة طبيب، خاصة المسكنات، لافتا إلى أن 50% من مرضى الفشل الكلوى أصيبوا بسبب سوء استخدام المسكنات.

الدكتور حسام موافي: لا يوجد دواء آمن

أضاف «موافي»، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على قناة «dmc»: «لا يوجد دواء آمن، كل الأدوية تخرج عن طريق الكلي، أثناء عملية تنقية الدم، فالدواء لا يخرج مع المياه بل يظل موجودا في الكلى، وبالتالي مع التكرار تفسد الكلى وتتعطل وظيفتها».

أضرار الإفراط في تناول المسكنات

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: «كل واحد يتعب شوية يجري على الصيدلية يأخد مسكن أو مضاد حيوي، وبالتالي تفسد الكلى، هل قبل ما تأخذ الدواء عملت تحاليل وظائف كلى؟ هل عملت وظائف كلى قبل ما تأخذ أدوية الروماتيزم أو الضغط خاصة لأنهما يدمران الكلى؟، فقبل ما نأخذ قرص واحد لازم نشوف حالة الكلى هتتحمل هذا الدواء أم لا».