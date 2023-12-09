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«الاتحاد الديمقراطي» يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

عمرو صالح
09:36 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
حسن ترك رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي

حسن ترك رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي

دعا حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، جموع الناخبين بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات.

وقال «ترك»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المشاركة في العملية الانتخابية تعد بمثابة معركة لبناء الوطن فضلا عن كونها حقا دستوريا لكل مواطن اختيار ملامح خارطة المستقبل وذلك من خلال اختياره للمرشح الذي يرى أن برنامجه هو الأصلح.

موعد الانتخابات الرئاسية

ومن المنتظر أن ينطلق المارثون الرئاسي داخل البلاد بداية من الأحد 10 ديسمبر وينتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، إذ يتنافس فيه 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات

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بقلم عمرو صالح